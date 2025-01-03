Москва, 3 января, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Эмиратский перевозчик Flydubai отменил перелёты из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца новогодних каникул. Об этом сообщила 3 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Markus Mainka/Global Look Press

В связи с отменой полётной программы туроператоры подыскивают для путешественников другие рейсы. В частности, в компании Space Travel заявили, что туристов, которые должны были отправиться в Дубай из Сочи (до 9 января) и Минеральных вод (до 8 января), пересадят на рейсы из других городов.

«Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы», — пояснили АТОР в компании и уточнили, что из этих городов было забронировано относительно немного вылетов.

С каждым случаем туроператор работает индивидуально, переносов и отмены туров пока не было, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря перевозчик Flydubai объявил о прекращении регулярных полётов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай (ОАЭ) с 28 декабря по 5 января. Такое решение было принято в связи с авиакатастрофой в казахстанском Актау.

В пресс-службе международного аэропорта Минвод 2 января сообщили, что 3 января возобновятся рейсы Flydubai из Дубая в Минеральные Воды в Ставропольском крае.