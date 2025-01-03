Вашингтон, 3 января, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Администрация уходящего президента США Джо Байдена планирует ограничить или полностью запретить китайские беспилотники на территории страны. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на министра торговли США Джину Раймондо.

«Обеспечение безопасности цепочки поставок технологий беспилотных летательных аппаратов имеет решающее значение для защиты нашей национальной безопасности. По ее словам, предлагаемое правило «является важным шагом в защите Соединённых Штатов», — указано в публикации.

В министерстве торговли также планируют провести опрос американских компаний с целью выявить, будет ли им нанесён ущерб вследствие такого решения. При этом получение результатов опроса как и принятие окончательного решения придутся уже на срок избранного президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря американский сенатор Рик Скотт направил письма в министерство сельского хозяйства США и ряд других ведомств с просьбой проверить безопасность выращенного в Китае чеснока. По его словам, растение в КНР якобы выращивают в сточных водах, после чего в огромных количествах собирают, будто бы используя рабский и детский труд.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на это заявила, что политизация и использование экономических вопросов в качестве оружия лишь увеличивают риски безопасности в мировой цепочке поставок. Американским политикам она посоветовала быть рациональными в своих заявлениях, чтоб избежать насмешек.