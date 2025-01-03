Хараре, 3 января, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Около 60 человек заразились и как минимум один умер в результате вспышки холеры в Зимбабве, сообщила в пятницу, 3 января, местная газета The Herald со ссылкой на данные министерства здравоохранения и охраны здоровья детей.

Samir Bol/Global Look Press

Вспышка была зафиксирована в населенном пункте Мазоуэ вблизи столицы страны — города Хараре. Предполагаемой причиной является отсутствие очистки воды из единственного артезианского колодца, а также разлив сточных вод канализации, которые затопили открытые колодцы.

Власти ведут профилактическую работу среди населения, в том числе в части правил личной гигиены, организован временный центр оказания помощи заболевшим, решается вопрос с обеспечением жителей чистой питьевой водой, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в сентябре 2024 года в 14 странах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии было зарегистрировано 47 234 случая заболевания холерой, из которых 583 с летальным исходом. Всего с начала 2024 года в мире было зафиксировано не менее 440 тыс. случаев заражения.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рекомендовал туристам во время поездок за рубеж мыть овощи и фрукты кипятком, избегать льда в напитках и соуса в ресторанах, а также не приближаться к пресным водоёмам, поскольку всё это может привести к заражению смертельно опасными инфекциями.