Днепропетровск, Украина, 3 января, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Литовский активист, осквернивший мемориал советским воинам в Судже, потерял пальцы в результате взрыва. Видео с ним, снятое в больнице, распространили украинские Telegram-каналы.

Кадр из видео

В описании ролика говорится, что в руках у Валдиса Барткевичюса (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) взорвалось некое устройство. Это произошло в Донбассе. По некоторым данным, замаскированный боеприпас находился на трупе военного.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Барткевичюса по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта защитникам Отечества и публичном оправдании терроризма. Поводом стало то, что литовец помочился на памятник воинам-освободителям в городе Судже Курской области.

Ранее Барткевичюс призывал полностью запретить русский язык и культуру в Литве и других странах Европы, а в декабре 2023 года осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе. В марте 2024 года он принёс ведро с фекалиями к мемориалу у российского посольства в Литве, посвящённому памяти погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле».