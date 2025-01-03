Донецк, 3 января, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Войска Вооружённых сил (ВС) России вошли в Петропавловку на западе Донецкой Народной Республики (ДНР), идут бои за освобождение села, сообщил 3 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку», — приводит его слова «РИА Новости».

1 января ИА Регнум передавало, что российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Курахово, Часов Яр и Дальнее в ДНР.

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