Лондон, 3 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Киевский режим попал в очень сложное положение, остановив транзит российского газа через территорию Украины. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

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Он отметил, что ранее Украина имела возможность откачивать из трубопроводов российское голубое топливо, которое было оплачено Европейским союзом (ЕС), а сейчас они сами себя её лишили.

«Так как газ уже не поступает по трубопроводам из России, то они не могут забирать то, чего нет. Это действительно поставит их в очень сложное положение», — заявил Меркурис.

Эксперт также уточнил, что газотранспортная система Украины в настоящее время непригодна для использования сжиженного природного газа (СПГ), в связи с чем он выразил сомнения, что ЕС станет поставлять СПГ на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

После прекращения поставок российского газа в Европу через Украину цены на это топливо в ЕС выросли до уровня 2023 года — до 540 долларов за 1 тыс. куб. м, сообщило информационное агентство Bloomberg.

Принятое киевским режимом в интересах США решение прекратить транзит российского газа через свою территорию ослабит экономический потенциал Европы и самым негативным образом скажется на уровне жизни европейских граждан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.