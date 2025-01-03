Москва, 3 января, 2025, 15:58 — ИА Регнум. В ночь на 7 января температура воздуха в Москве опустится до -8 градусов, однако уже утром начнётся оттепель, сообщил 3 января руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Александр Щербак/ТАСС

«Рождественская ночь вполне комфортная. Ночные температуры минус 3 — минус 8. А дальше начинается опять очередное изменение циркуляции, и уже к полудню 7 января температура повышается до плюс 2 — плюс 3 градусов, прогнозируются небольшие осадки», — приводит слова синоптика «Интерфакс».

При этом ночью 4, 5 и 6 января температура воздуха будет в диапазоне от -7 до -5 градусов, в отдельных районах московского региона она опустится до -10 градусов. Днём температура воздуха прогнозируется от -5 до -3 градусов. В течение последующих двух дней будет идти умеренный снег.

Эксперт добавил, что 8 января температура воздуха повысится. Ночью она составил от -1 до +4 градусов, а днём — от +1 до + 6 градусов.

Ранее ИА Регнум передавало, что 2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве. Только в январе и мае температура была ниже обычной, в другие десять месяцев показатели были выше средних.