Москва, 3 января, 2025, 15:49 — ИА Регнум. В Москве завершили реконструкцию восточного вестибюля станции «Каширская» Большой кольцевой и Замоскворецкой линий, а также строительство северного выхода станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в пятницу, 3 января, сообщи мэр столицы Сергей Собянин.

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Вестибюль станции «Каширская» интегрировали в состав Большой кольцевой линии, полностью обновив инженерные системы, отметил Собянин в своём Telegram-канале.

«Этот выход из метро значительно сократит путь до музея-заповедника «Коломенское» и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», — сообщил мэр.

Из северного вестибюля станции «Физтех» пассажиры смогут выходить к Дмитровскому шоссе, домам и остановкам наземного транспорта, в результате для 11 тыс. жителей поездки станут комфортнее, добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря мэр столицы сообщил, что в Московском метрополитене заработали два новых подземных перехода между станциями. Были открыты пересадки между «Авиамоторной» Большой кольцевой и Калининской линий, а также между «Электрозаводской» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий.

Также в конце декабря на Троицкой линии столичного метро открылись три новые станции— «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Поездки по городу благодаря открытию новых станций станут удобнее для 900 тыс. москвичей, отметил Собянин.