Ереван, 3 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. На армяно-грузинской границе у контрольно-пропускного пункта «Баграташен» загорелся склад с пиротехникой. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе МВД Армении.

Кадр из видео

«В 12:43 (11:43 мск) на пульт дежурного центра кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступило сообщение о пожаре на складе у КПП «Баграташен», ― уточнил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На место выехали отряды пожарных. Они локализовали огонь в 13:24 мск. При пожаре пострадали три человека. Насколько серьёзные травмы они получили, не уточнятся.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 октября взрыв на складе пиротехники произошёл в штате Керала в Индии. Сотни людей собрались вокруг индуистского храма в Нилешвараме, чтобы посмотреть на фейерверки. Петарды взрывали слишком близко к складу. Искра попала в хранилище пиротехники, в результате прогремел мощный взрыв. Пострадали 154 человека. В рамках расследования причин происшествия полиция задержала двух человек.

26 июля склады с пиротехническими изделиями загорелись в столичном регионе Болгарии, как минимум два человека пострадали. Возгорание произошло на трёх складах, расположенных между городом Елин-Пелин и одноимённым селом в Софийской области.