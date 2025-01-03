Астана, 3 января, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин очень хорошо знаком с особенностями Казахстана, в том числе с его экономической ролью в Центрально-Азиатском регионе. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»), опубликованном 3 января.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он отметил, что его встреча с Путиным в ноябре 2024 года в Астане была очень содержательной. В ходе подробного обсуждения вопросов сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурной, образовательной и других сферах появилась возможность их дальнейшего укрепления.

«Президент Путин — опытный государственный деятель. Он прекрасно понимает специфику Казахстана и его значение как страны с крупнейшей экономикой в Центральной Азии», — отметил Токаев.

Он добавил, что два государства активно укрепляют торгово-экономические и инвестиционные связи, а сам он регулярно общается с Путиным по телефону и в рамках международных встреч. Российский лидер был в Казахстане 33 раза — больше, чем в какой-либо другой стране.

Эти контакты нужны и Казахстану, и России, в том числе для обеспечения стабильности на евразийском пространстве, где обе страны играют ключевую роль, заключил Токаев.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября 2024 года по итогам переговоров в Астане Путин и Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства России и Казахстана в условиях нового глобального порядка. В документе стороны подтвердили приверженность планомерному развитию политического диалога, поддержанию высокого темпа двусторонних контактов.