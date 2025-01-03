Астана, 3 января, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Количество автомобилей, столкнувшийся на трассе в Акмолинской области на севере Казахстана, увеличилось до 95. Об этом сообщил 3 января национальный оператор автомобильных дорог «КазАвтоЖол».

Ранее появилась информация, что на автодороге Астана — Щучинск в аварию попало около 40 машин.

«На 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей», — отметил оператор в своём Telegram-канале.

Уточняется, что из 95 транспортных средств, попавших в аварию, извлечены 10 машин. Ещё 30 автомобилей покинули место ДТП своим ходом.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря на автодороге Дубки ― Левадки вблизи села Чистенькое в Крыму столкнулись 19 машин. Причиной аварии стал сильный туман. В результате ДТП пострадали три человека.