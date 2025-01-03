Москва, 3 января, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Многие российские компании, особенно из сектора малого и среднего бизнеса, рискуют столкнуться с банкротством из-за необдуманного повышения зарплат сотрудников, заявил в беседе с «Газетой.Ru» бизнес-эксперт Владимир Моженков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Рост производительности труда должен опережать рост фонда оплаты труда, но сегодня в России руководители многих компаний, пытаясь удержать сотрудников, повышают им зарплаты и без увеличения реальных результатов работы, отметил эксперт.

«Это стратегическая ошибка, которая разрушает экономическую устойчивость предприятия. В результате затраты растут, а прибыльность падает. Для многих это путь к банкротству», — сказал Моженков.

Эксперт предложил отказаться от фиксированных окладов и внедрять результативные системы мотивации, чтобы зарплаты сотрудников напрямую зависели от их вклада в результат работы. Сотрудник должен не получать, а зарабатывать деньги, подчеркнул Моженков.

Как передавало ИА Регнум, в декабре президент Владимир Путин сообщил, что в 2024 году зарплаты в России выросли на 9% в реальном выражении. Также глава государства отмечал, что системной задачей, стоящей перед Россией, является сбалансированный рост экономики.

У инфляции в России есть как монетарные, так и немонетарные причины, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Илья Лизан. Санкции отрезали Россию от привычных рынков сбыта и поставщиков, финансовые ограничения увеличили издержки, связанные с банковскими переводами, а бизнес активно тратится на импортозамещение и участие в зарплатной гонке, указал эксперт.