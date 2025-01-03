Москва, 3 января, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Испанский функционер Франсис Кахигао приступил к обязанностям спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщила 3 января пресс-служба клуба.

Кадр из видео Франсис Кахигао

55-летний Кахигао — уроженец Лондона, воспитанник английского «Арсенала». Он выступал в качестве полузащитника молодёжной команды, а также играл за вторую команду «Барселоны» и молодёжную сборную Испании.

«Из-за травм профессиональная карьера игрока получилось короткой, и уже в середине 1990-х Кахигао вернулся в «Арсенал» как скаут. Он проработал в клубе 23 года», — говорится в сообщении.

При Кахигао лондонцы побеждали под наставничеством Арсена Венгера. При участии испанца в клуб привлекли Сеска Фабрегаса, Робина ван Перси и других.

После ухода из «Арсенала» в 2020 году Кахигао был техническим директором Федерации футбола Чили, а в 2024-м возглавил отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре пост спортивного директора «Спартака» покинул 33-летний Томаш Амарал, занимавший его с декабря 2023 года. Ранее португалец был скаутом в «Бенфике».