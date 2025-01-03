Москва, 3 января, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Германия и Япония никогда не получат статус постоянных членов в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН). Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Есть страны, которые претендуют на место в СБ, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать им места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — отметил он.

Небензя уточнил, что в январе начнётся сезон переговоров между правительствами разных стран по поводу реформирования СБ ООН. По его словам, юбилей международной организации, которой 24 октября 2025 года исполнится 80 лет, отличный повод, чтобы «оглянуться и посмотреть в будущее».

СБ ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) и десяти непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН сроком на два года каждый год по пять стран. При этом непостоянные члены выбираются по географическому принципу: среди них должны быть пять стран от Африки и Азии, три страны от Европы (при этом одна именно от Восточной) и две страны из Латинской Америки. Все постоянные члены ООН имеют право вето, позволяющее им заблокировать любую инициативу, а непостоянные члены имеют такую возможность только приняв коллективное решение.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября США заблокировали резолюцию СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа, воспользовавшись правом вето. Из 15 голосовавших на заседании стран только Штаты выступили против, в результате чего резолюция не была принята.