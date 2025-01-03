Астана, 3 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Приблизительно 40 автомобилей попали в ДТП из-за бурана на трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщили в региональном департаменте полиции.

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«Произошло столкновение, предварительно, около 40 транспортных средств. Информация о жертвах и пострадавших в данный момент не поступала», — уточнило подразделение ведомства.

В МВД Казахстана отметили, что из-за плохих погодных условий закрыты дороги по двум основным направлениям в Карагандинской области (Караганда — Астана и Караганда — Павлодар). Кроме того, сложная ситуация с погодой наблюдается на трассе республиканского значения Алма-Ата — Екатеринбург, которая считается одной из ключевых магистралей республики.

Из-за закрытия дорог на терминале возле города Темиртау в Карагандинской области скопилось примерно 800 автомобилей. В полиции добавили, что для безопасности водителей организуют сопровождение образовавшейся колонны машин до границы Акмолинской области.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря на трассе М-5 в Бузулукском районе Оренбургской области произошло ДТП с участием легковой машины и эвакуатора. В результате аварии погибли четыре человека.

28 декабря под Бийском в Алтайском крае столкнулись сразу 29 автомобилей. На дороге была ограниченная видимость, и водитель автомобиля «Шевроле Нива» въехал в машину, которая двигалась впереди. Это спровоцировало череду новых столкновений.