Киев, 3 января, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет ждать его с визитом одним из первых после своей инаугурации 20 января. Об этом он рассказал в ходе телемарафона, запись которого доступна на YouTube.

LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

«Трамп сказал мне: «Одним из первых визитов я буду ждать именно вас», — отметил он.

По словам Зеленского, Трамп назвал урегулирование украинского конфликта своим приоритетом. Глава киевского режима также сообщил, что встреча пройдёт уже после инаугурации республиканца 20 января, и в рамках этих переговоров начнётся выстраивание шагов, которые приведут к завершению горячей фазы конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели издания Financial Times в своей публикации отметили, что в 2025 году киевскому режиму придётся подписать мирный договор с Россией, отказавшись от регионов, ранее входивших в состав Украины.

22 декабря авторы испанской газеты El País также написали, что Трамп посоветовал главе киевского режима начать думать о прекращении огня и отказе от регионов, вернувшихся в состав России.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Обсуждения должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент.

Путин добавил, что в июне уже сформулировал предложения по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства напомнил, что Москва готова к диалогу, но Киев отказался от переговоров.