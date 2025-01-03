Москва, 3 января, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Условия, которые глава киевского режима Владимир Зеленский поставил Европе касаемо возвращения на родину украинских беженцев, вряд ли будут иметь должный эффект. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Lutcanu Iuliana/Global Look Press

В беседе с Lenta.ru парламентарий отметил, что на такое предложение никто не согласится.

«Как он вернёт их всех? Это бред», — подчеркнул Чепа.

Депутат напомнил, что не Зеленский отправлял своих сограждан за границу, а они от него сбежали с Украины и никогда никуда не вернутся.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 3 января заявил, что Киев вернёт на Украину беженцев, которые оказались в Европе, если европейские государства представят украинской стороне дополнительное количество средств противовоздушной обороны (ПВО).

Украинский политик утверждает, что ряд европейских чиновников призвали его обратиться к неработающим украинским гражданам, которые находятся в Евросоюзе, чтобы призвать их вернуться на родину. При этом попросили не трогать тех беженцев, которых, по словам главы киевского режима, в ЕС используют в качестве «дешевой рабочей силы».

24 декабря испанская газета El País написала, что киевский режим требует от стран ЕС прекратить оказывать помощь украинским беженцам, чтобы те возвращались на родину. По информации журналистов, за границей продолжают находиться от 6 млн до 10 млн жителей Украины.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинских граждан, живущих в ЕС, необходимо вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал Евросоюз остановить выплату пособия беженцам с Украины. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.