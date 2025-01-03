Москва, 3 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Поезд Деда Мороза, с 19 ноября путешествующий по российским городам, прибыл на столичный Киевский вокзал, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Максим Блинов/РИА Новости

Поезд прибыл в 9:00 мск и простоит на платформе до 19:20. В это время все желающие могут принять участие в праздничной программе, осмотреть изнутри поезд и подбросить угля в топку, попробовать блюда северной кухни, приобрести памятные новогодние сувениры, а также пообщаться с Дедом Морозом.

Далее состав проследует во Псков, а затем остановится на станции Дно и в Великом Новгороде. 6 января поезд прибудет на вокзал Новый Петергоф в Санкт-Петербурге. А 11 января Дед Мороз вернётся в родной Великий Устюг, завершив ежегодное большое путешествие, которое в этот раз составило свыше 30 тыс. км и включило в себя 60 российских городов и населённых пунктов.

В этом году праздничный состав впервые посетил остров Сахалин, преодолев Татарский пролив на пароме.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о своём главном новогоднем желании. По словам зимнего волшебника, он мечтает о мире во всём мире.