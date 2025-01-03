Москва, 3 января, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Участие в подготовке теракта инкриминируют заместителю начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрию Мартьянову. Об этом сообщил 3 января ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мартьянова арестовали по делу ведущего специалиста указанной инспекции Алексея Демченко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которого обвиняют в участии в движении «Артподготовка» (организация, деятельность которой признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ).

Замначальника инспекции, которая является структурным подразделением РЖД, обвиняют в приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Решением Басманного суда Москвы он отправлен под арест.

Уголовное дело о приготовлении участниками «Артподготовки» терактов на территории России было возбуждено 22 июня 2024 года. В одно производство с ним объединили ещё ряд уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, Алексея Демченко и второго фигуранта уголовного дела задержали в июле. В начале сентября стало известно, что Демченко обвинили в подготовке серии терактов в составе запрещённой организации. Второй фигурант расследования частично признал вину и настаивал, что о подготовке нападений не знал и никоим образом ей не способствовал.

В октябре сообщалось, что по подозрению в терроризме арестовали активную участницу «Артподготовки» москвичку Александру Житенко. Женщина работала посудомойкой в Кадетском корпусе Следственного комитета РФ.