Бангкок, 3 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Собака во время прогулки на улице в таиландской провинции Удонтхани нашла бомбу, похожую на мячик, которую принесла домой и отдала четырёхлетнему ребёнку. Об этом сообщила газета The Thaiger.

ITAR-TASS

Хозяин дома увидел подозрительный предмет в руках у сына 2 января. Устройство было размером примерно с теннисный мяч. Мужчина забрал его у ребёнка и спрятал бомбу в картонную коробку.

Он также положил вовнутрь сухую траву и обложил ёмкость автомобильными шинами, чтобы минимизировать последствия в случае взрыва. Затем мужчина вызвал полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов рассказал, что находку сделала их девятилетняя собака по кличке Латте. Мужчина уточнил, что питомцу нравится играть с мячиками, и он принёс домой предмет, похожий на такие изделия.

Специалист-взрывотехник отметил, что детонация устройства могла привести к трагедии. Бомбу обезвредили вдали от населённого пункта. В полиции считают, что её изготовили кустарным способом подростки, состоящие в одной из местных банд. Вероятно, они выбросили предмет во время полицейского досмотра.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2017 года в провинции Трабзон на севере Турции сработала бомба, замаскированная под пластиковую бутылку. В результате взрыва пострадали два человека.

В марте 2021 года в американском штате Мичиган ученик одной из школ принёс на урок самодельную бомбу, которая взорвалась. При этом пострадали пятеро детей и учитель.

В июне 2024 года в Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали самодельные бомбы, а потом взрывали их. Также были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к акту терроризма.