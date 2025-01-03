Ростов-на-Дону, 6 октября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. В Ростовской области активно обсуждается обращение донского губернатора Василия Голубева, которое он сделал в Instagram утром 6 октября. Интернет-пользователи провели аналогию с видеообращением, которое было размещено в социальных сетях весной 2020 года. Некоторые подписчики уверены, что в Ростовской области могут вновь ввести режим самоизоляции, передаёт ИА REGNUM.

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https://www.instagram.com/p/CF_o11RsM9y/

Напомним, что с 16 марта в Ростовской области действует режим повышенной готовности. 25 марта было принято решение об ужесточении мер по предотвращению распространения коронавируса. В частности, власти приостановили проведение любых массовых мероприятий, обучение по программам допобразования перевели в онлайн-формат. Закрылись парки, торговые центры, спортивные залы, салоны красоты, кафе и рестораны.

https://www.instagram.com/p/B-NMaKRprEQ/

Пожилых людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания обязали соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, было введено ограничение на перемещения по Ростову-на-Дону.