Будапешт, 3 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа через Украину приведёт к ухудшению положения жителей этой страны, отметили в пятницу, 3 января, обозреватели венгерской газеты Magyar Nemzet.

Danil Shamkin/Global Look Press

Бюджет Украины в условиях продолжающегося военного конфликта лишится почти 1 млрд долларов в год, которые Киев получал за транзит, напомнили авторы.

«Зеленский и его команда сделают всё, чтобы война продолжалась, и поэтому ничто не кажется им дорогостоящим. Чтобы частично компенсировать потери доходов, украинское руководство повышает тарифы на транспортировку газа внутри страны в четыре раза», — сказано в материале.

В последние годы ЕС по политическим причинам диверсифицировал источники энергии, увеличив импорт газа из Норвегии и сжиженного природного газа из Катара и США, хотя и норвежский газ, и СПГ обходятся европейским потребителям дороже российского, отметили авторы.

Они также напомнили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение Киева прекратить транзит российского газа и заявил о возможном принятии ответных мер вплоть до прекращения поставок электроэнергии на Украину и прекращения выплат находящимся в Словакии гражданам Украины.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В свою очередь Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.

Обозреватели греческого новостного сайта Newmoney указывали, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины происходит в критический для ЕС момент, когда запасы этого топлива в странах Евросоюза иссякают быстрее, чем обычно. В первый день торгов 2025 года цены на газ в ЕС выросли до уровня 2023 года.

Принятое киевским режимом в интересах США решение прекратить транзит российского газа через свою территорию ослабит экономический потенциал Европы и самым негативным образом скажется на уровне жизни европейских граждан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.