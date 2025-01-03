Новосибирск, 3 января, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина экстренно прооперировали весившего 150 кг 49-летнего мужчину, который накануне переел шашлыка. Об этом в пятницу, 3 января, сообщила пресс-служба центра.

Andrey Titov/Global Look Press

Мужчина был доставлен службой скорой помощи в одну из больниц города с сильными болями в животе. Он признался врачам, что съел слишком много шашлыка и одновременно употреблял алкоголь.

«Точный диагноз помог поставить МСКТ-снимок: острое расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте — дуге. После неотложной консультации с хирургами НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина пациент был доставлен в Центр и экстренно прооперирован», — сказано в сообщении центра.

Операцию по протезированию выполнили по методике «замороженный хобот слона» отечественным протезом, отметила пресс-служба.

Врач-кардиолог центра Аяна Будажапова напомнила, что хроническое переедание в сочетании с употреблением алкоголя приводит к стойкому повышению артериального давления и изменению стенки аорты, а людей из группы высокого риска (имеющих выраженное ожирение и артериальную гипертензию) даже однократное сильное переедание может привести к летальному исходу.

Ранее в беседе с ИА Регнум исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог-гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова рассказала, что новогодний стол должен быть умеренным.

Большое количество еды, особенно солёной пищи в виде икры, грибов, огурцов, мясных нарезок грозит гипертоническими кризами, панкреатитами и холециститами, а в сочетании с алкоголем это двойная нагрузка на организм, отметила эксперт.