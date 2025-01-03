Киев, 3 января, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за изменение даты проведения Рождества и задал ему неудобный вопрос.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

«Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?» — задал он вопрос Зеленскому в своём Telegram-канале.

25 января 2025 года Зеленскому исполнится 47 лет.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля 2023 года Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. Верховная рада приняла законопроект 14 июля. В нем предписывается изменение дат Дня украинской государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников Украины (с 14 октября на 1 октября).

1 января Дубинский также потребовал привлечь Зеленского к уголовной ответственности за вред, который он причинил Украине. Всё, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», в советском уголовном кодексе описывалось статьей «Вредительство», добавил народный депутат.