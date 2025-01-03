Москва, 3 января, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Суммарные производственные мощности российских автомобильных заводов достигают 3 млн единиц. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

«На пике авторынок России составлял 3 млн единиц. И мы создали производственные мощности на 3 млн», — сказал он.

Первый заместитель председателя правительства назвал оптимальным имеющееся в РФ количество предприятий по выпуску автомобилей. Мантуров также рассказал о ситуации со станкостроением. По его словам, российские у предприятий из указанной отрасли нет проблем с загрузкой мощностей.

Первый вице-премьер отметил, что растущая потребность в кадрах в стране стимулирует предприятия повышать уровень автоматизации и обеспечивать себя современными средствами производства. Он уточнил, что увеличение заказов заставляет заводы внедрять наработки, часть из которых ранее не была задействована и ждала своего часа.

Мантуров добавил, что сейчас востребованы технологии по обрабатывающим центрам, а также по токарным и фрезерным станкам.

Как сообщало ИА Регнум, в июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Согласно данным «Автостата», рост по сравнению с июнем 2024 года составил 9,5%. Всего в июле в РФ продали 136 221 автомобиль.

В начале декабря Минпромторг опубликовал данные, согласно которым продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2024 года увеличились в годовом выражении на 11%. По итогам ноября 2024 года в РФ было продано 145 тыс. новых транспортных средств. Это на 7% больше, чем в ноябре 2023 года, но на 27% меньше, чем в октябре 2024 года.

4 декабря президент РФ Владимир Путин проинформировал, что между Москвой и Пекином выстраивается сотрудничество в области переноса производства китайских автомобилей на российскую территорию. Он заметил, что сотрудничество с Китаем в указанной сфере началось ещё в 2015 году, и оно не связано с уходом западных компаний из России.