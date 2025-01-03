Москва, 3 января, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Евгений Трофимов, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, заслуженный тренер России, скончался на 81-м году жизни. Об этом в пятницу, 3 января, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Максим Богодвид/РИА Новости Елена Исинбаева со своим тренером Евгением Трофимовым

Руководители федерации принесли соболезнования семье и близким Трофимова. Тренер воспитал многих победителей и призёров международных и всероссийских соревнований, медалистов чемпионатов СССР и России, отметили в ВФЛА.

«Самой известной его ученицей является, конечно, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжке с шестом Елена Исинбаева», — сказано в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Трофимову ранее были вручены несколько государственных наград, в том числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, отметила также пресс-служба. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Трофимов родился в 1944 году в Кузнецке Пензенской области. С 2006 года он занимал пост старшего тренера сборной России по лёгкой атлетике (в прыжках с шестом). Личным тренером Исинбаевой Трофимов был в 1997–2006 и 2010–2013 годах.