Москва, 3 января, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Остановка транзита российского газа через территорию Украины стала актом порабощения экономики Европейского союза (ЕС) Соединёнными Штатами. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Str/Global Look Press

«Налицо акт порабощения экономики Евросоюза со стороны США руками подконтрольного марионеточного киевского режима. Американцы намерены поставить европейские страны в газовую зависимость от своего дорогого сжиженного газа», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов уточнил, что остановка транзита ударит по экономике европейских стран, в первую очередь Германии, а Россия, в свою очередь, переориентирует потоки экспорта голубого топлива на Восток.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.

После прекращения поставок российского газа в Европу через Украину цены на это топливо в ЕС выросли до уровня 2023 года — до 540 долларов за 1 тыс. куб. м, сообщило информционное агентство Bloomberg.

3 января британский эксперт Александр Меркурис раскритиковал Еврокомиссию и лично её главу Урсулу фон дер Ляйен за такого рода решение. Они сфокусированы на России, закрытие нескольких предприятий, безработица нескольких миллионов человек не помешает им, отметил он.

2 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала США главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины. Захарова добавила, что США уже разрушили экономику Германии после подрыва «Северных потоков», после чего страна оказалась вынуждена закупать сырьё по существенно более высоким ценам, что привело к сворачиванию целого ряда «крупнейших и легендарных немецких производств».