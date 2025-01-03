Чебоксары, 3 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. В городе Канаш Чувашской Республики мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина «Берёзка» из двуствольного ружья, передаёт 3 января Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Днём 2 января неизвестный пришёл в магазин с оружием. Мужчина был переодет в костюм Деда Мороза, лицо он скрыл накладной бородой и очками. По информации канала, владельцем магазина является Юрий Суракин. От полученных ранений он скончался на месте. Нападавший после стрельбы скрылся.

«Переодетый в Деда Мороза мужчина выстрелил несколько раз из двуствольного ружья во владельца магазина Юрия Суракина», — сказано в публикации.

Момент убийства предпринимателя попал на запись с видеокамеры. На кадрах видно, что сперва владелец магазина делает фотографию с нападавшим, который спустя некоторое время достаёт оружие и расстреливает предпринимателя.

По информации Telegram-канала Mash, стрельбу открыл бывший заключённый, а убитый предприниматель ранее работал в правоохранительных органах. Нападавший скрылся с места происшествия, но его оперативно задержали. На допросе мужчина признался, что костюм Деда Мороза он купил для конспирации в надежде на то, что его не опознают.

При этом Telegram-канал Baza сообщает, что подозреваемый ещё не задержан. В публикации сказано, что на место преступления приехали сотрудники Росгвардии, однако нападавшего в магазине уже не было. Позже правоохранители вычислили, что мужчина в костюме Деда Мороза ушёл пешком в поле, там он дошёл до одного из домов. После следы стрелявшего пропали, вероятно, он скрылся на автомобиле.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля тело убитого мужчины нашли рядом с домом. Позднее стало известно, что это местный предприниматель и хозяин торговой точки. В мужчину выстрелили пять раз. Нападавший был объявлен в розыск.