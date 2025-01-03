Москва, 3 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Судебные приставы в России вправе взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях. Об этом 3 января сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

В ведомстве напомнили, что соответствующие поправки, регламентирующие процедуру обращения взыскания на цифровые рубли должника, в законодательство об исполнительном производстве внесены Федеральным законом от 24 июля 2023 года № 340-ФЗ.

«Положения закона, устанавливающие порядок ареста и обращения взыскания на цифровые рубли, начали действовать с 1 января 2025 года», ― процитировал ТАСС пояснение ФССП.

Согласно закону «Об исполнительном производстве», взыскание в цифровых рублях возможно в случае, если у должника на счетах отсутствуют денежные средства в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах.

Теперь оператор платформы цифрового рубля должен будет по запросу приставов перевести цифровые рубли в размере задолженности на их депозитный счет. При этом нельзя оставить средства в размере прожиточного минимума на цифровом кошельке в отличие от обычного.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 июля 2025 года должно начаться полноценное широкое использование цифрового рубля. Как отметили в Центробанке, к этой дате крупнейшие российские банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, в том числе пополнение и открытие счётов, осуществление переводов, а также приём в инфраструктуре этой формы нацвалюты.

Прочие кредитные организации смогут доработать свои системы до 1 июля 2027 года. Торговые и сервисные предприятия должны будут начать приём оплаты в цифровых рублях в такие же сроки.

Ряд российских банков 5 октября выступил за то, чтобы использовать цифровой рубль в кредитовании. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, но сами деньги в кошельках не будут приносить процентов.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), средняя сумма долгов россиян в 2024 году упала до 196 тыс. рулей, что на 6,7% меньше значения прошлого года, когда она составляла 179 тыс. рублей. В последующие годы этот показатель находился в пределах 210–214 тыс. рублей.