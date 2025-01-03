Москва, 3 января, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Неясные сигналы, поступающие от команды избранного президента США Дональда Трампа, пока не содержат в себе ничего интересного для России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово «заморозка конфликта». Президент РФ Владимир Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и чётко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт при условии соблюдения наших законных интересов безопасности. Но пока ничего, что идёт в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — отметил он.

Дипломат также уточнил, что со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского тоже поступают сигналы о каких-то договорённостях, однако их сложно воспринимать всерьёз. Небензя добавил, что по мере ухудшения ситуации на фронте для Украины условия переговоров со стороны РФ будут постоянно меняться.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели издания Financial Times в своей публикации отметили, что в 2025 году киевскому режиму придётся подписать мирный договор с Россией, отказавшись от регионов, ранее входивших в состав Украины.

22 декабря авторы испанской газеты El País написали, что Трамп посоветовал главе киевского режима начать думать о прекращении огня и отказе от регионов, вернувшихся в состав России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее отметил, что Трамп и его команда посылают противоречивые сигналы. Российская сторона открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако в МИД не уверены, что американцы воспользуются такой возможностью, сказал Рябков.

19 декабря Путин заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Обсуждения должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент. Путин добавил, что в июне уже сформулировал предложения по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства напомнил, что Москва готова к диалогу, но Киев отказался от переговоров.