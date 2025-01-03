Район Внуково, Москва, 3 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Посылку, внутри которой при досмотре выявили наличие взрывчатого вещества, обнаружили на почтовом складе в Новой Москве. Об этом сообщил 3 января Telegram-канал «112».

Подозрительный груз прибыл в сортировочный центр «Внуково 2». Наличие взрывчатого вещества показал рентгеновский прибор.

Внутри посылки также могут находиться гвозди и шурупы. На место прибыли специалисты экстренных служб.

Груз вынесли со склада на улицу и поместили в специальный ящик. После посылку отправят на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября в Белоруссии таможенники изъяли посылку из России, где вместо сантехники находились боеприпасы и оружие. Также в Минске задержали гражданина республики, на адрес которого была отправлен этот груз. В коробке были найдены пистолет, кобура, 19 патронов и два магазина для их хранения.