Москва, 3 января, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Министерство обороны России намерено взыскать более 38 млн рублей с МГТУ имени Баумана. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы, сообщил 3 января ТАСС.

Алексей Майшев/РИА Новости

Какие претензии выдвинуло оборонное ведомство, не говорится. В иске к Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана изложено требование о взыскании 38 млн 300 тыс. 416 рублей.

«Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — указано в документе.

Военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения привлекут по делу в качестве иного лица, слушания пройдут в закрытом режиме.

В 2024 году, напомнило агентство, Минобороны потребовало взыскать со столичного вуза неустойку в размере более 413 тыс. рублей. Претензии касались обязательств по государственному контракту стоимостью 42,4 млн рублей на поставку робототехнического комплекса с навесным оборудованием. Требования были удовлетворены судом.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском против Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени В. В. Бахирева. Ведомство потребовало компенсацию, превышающую 29 млн рублей, за некачественную модернизацию вооружений.

В ноябре МО РФ потребовало взыскать более 4,6 млрд рублей с красноярского предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва в качестве неустойки по контракту от 1 сентября 2014 года. Предварительные слушания назначены на 17 января 2025 года.

Кроме того, Минобороны намерено через суд взыскать 57,5 млн рублей с владимирского завода «Электроприбор», который выпускает средства борьбы с беспилотниками. По мнению истца, ответчик не выполнил предусмотренные контрактом обязательства.