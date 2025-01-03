Дамаск, 3 января, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыли с необъявленным визитом в Сирию. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

JÃ¶rg Blank/Global Look Press

Перед вылетом в Дамаск Бербок заявила, что условием для «нового начала» Сирии станет допуск к политическим процессам всех её жителей. Также, по мнению главы ведомства, следует гарантировать, что переходный период в республике не будет сопровождаться стремлением отсрочить проведение выборов или попытками «по исламизации судебной власти и системы образования». Барро выразил схожее с Бербок мнение.

Кроме того, главы МИД собираются встретиться с представителями гражданского общества Сирии. Бербок и Барро будут первыми европейскими министрами иностранных дел, которые решили посетить страну после ухода Башара Асада с поста президента республики.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что у Асада не получилось справиться с социальными проблемами в своей стране, в том числе из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии. Российский министр уточнил, что социальному напряжению в республике способствовало удушение её экономики внешними силами.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».

27 декабря Служба внешней разведки (СВР) России предупредила, что власти США и Британии после смены власти в Сирии намерены не допустить стабилизации ситуации в этой стране и собираются поддерживать хаос на всём Ближнем Востоке. В ведомстве уточнили, что этим планам препятствует присутствие российских военных на сирийском побережье Средиземного моря, что продолжает оставаться значимым фактором стабильности в регионе.