Астана, 3 января, 2025, 11:05 — ИА Регнум. В Казахстане стали чаще демонтировать памятники советским лидерам, хотя власти страны не стремятся к полному отказу от наследия СССР. Об этом говорится в опубликованном 3 января материале Lenta.ru.

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«Многие граждане по-прежнему хранят тёплые воспоминания об ушедших временах, но с каждым годом растёт число тех, кто открыто призывает избавиться от такого наследия», — отметило издание.

Примерно треть из нескольких сотен монументов, захоронений и других объектов, официально признанных памятниками истории и культуры республиканского значения, относится к советскому периоду. В конце 1990-х годов из этого списка начали исключать монументы таким деятелям, как Владимир Ленин, Михаил Калинин и Сергей Киров, так как они не связаны напрямую с историей Казахстана.

В 1991–2021 годах в стране демонтировали 341 памятник Ленину, уточняется в материале. Чаще всего их переносили из центров на окраины городов, заменяя на монументы национальным героям.

Последний памятник Иосифу Сталину, остававшийся в селе Старый Икан Южно-Казахстанской (с 2018 года — Туркестанской) области, демонтировали в 2015 году. Большинство памятников Феликсу Дзержинскому снесли ещё в начале 1990-х, а оставшиеся демонтировали в последующие 30 лет.

Больше всего памятников советским лидерам сохранилось в четырёх областях на севере страны: Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской, где доля этнических русских доходит до 35-40%. В мультикультурных Астане и Алма-Ате их тоже немало, а вот в южных регионах — всего единицы.

Монументы и мемориалы, посвящённые памяти о Великой Отечественной войне, государство не только охраняет, но и возводит новые. С 1991 года открыты по меньшей мере восемь таких памятников, в том числе памятник генерал-майору Ивану Панфилову в парке «Жеруйык» в 2015 году.

Советские памятники, посвящённые участникам Гражданской войны и борцам за установление советской власти, в последние годы активно переносят на окраины и лишают статуса охраняемых объектов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года с территории Национального университета обороны в Астане убрали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, руководившему страной с 1991 по 2019 год. Кроме того, из названия вуза убрали его имя.

В январе 2022 года памятник Назарбаеву был демонтирован в городе Талдыкоргане Алма-Атинской области в ходе протестов.

В мае 2021 года в Астане (в 2019–2022 годах — Нур-Султан) открыли памятник советскому лётчику, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. За годы Великой Отечественной войны Бегельдинов совершил 305 вылетов на штурмовике Ил-2.