Мелитополь, 3 января, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Сотрудниками УФСБ России по Запорожской области был ликвидирован диверсант, завербованный украинскими спецслужбами, готовивший террористический акт на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления российского ведомства.

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«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий получена информация о местонахождении гражданина Украины, завербованного представителями ГУР министерства обороны Украины и разыскиваемого за совершение особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов. Данное лицо по указанию иностранных спецслужб подготовило самодельное взрывное устройство для последующего осуществления диверсионно-террористического акта на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

Также в ФСБ уточнили, что после обнаружения злоумышленника правоохранителями он оказал вооружённое сопротивление, вследствие чего был ликвидирован на месте. При нём был предмет, схожий с пистолетом системы «Макарова», сохранившиеся элементы гранаты (спусковой рычаг), а также самодельное взрывное устройство.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря правоохранительные органы пресекли попытку теракта в отношении высокопоставленного военного и военблогера, освещающего ход спецоперации. Отмечается, что ФСБ задержала россиянина по имени Андрей, который взял из тайника в Подмосковье взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. По словам силовиков, оно было заключено в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков и закамуфлировано под переносную музыкальную колонку. После этого задержанный стал наблюдать за местами проживания своих потенциальных жертв для совершения теракта.

6 декабря сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных военных МО РФ, готовившихся украинскими спецслужбами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий спецслужба задержала четверых россиян, причастных к подготовке этих покушений.