Вашингтон, 3 января, 2025, 11:08 — ИА Регнум. После того как конфликт на Украине завершится, главу киевского режима ждёт незавидная участь. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил политолог Гилберт Доктороу.

Henri Szwarc/Global Look Press

«Каждый раз, когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского <…> ясно дали понять, что его линчуют», — заявил он.

По словам эксперта, глава киевского режима покинет страну, как только станет ясно, что приближается капитуляция, которая, по мнению Доктороу, является только вопросом времени. Такой исход конфликта он объяснил тем, что европейские союзники Киева не смогут оказывать ему необходимую военную помощь после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

«Способность украинской армии защищать себя будет сведена к нулю в течение нескольких недель, и в конечном результате будет капитуляция», — заключил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Александр Дубинский 6 декабря завил, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы и переданы суду сразу после заключения мирного договора с Россией.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что Зеленский не сможет долго находиться на своём посту, поскольку никому не нужен. По его словам, история совсем скоро «сольёт его в выгребную яму с нечистотами».

Медведев также назвал главу киевского режима «просроченным». Медведев выразил уверенность в том, что Зеленского, который поддерживается США, ждёт либо политическая эмиграция, либо публичная казнь.

3 ноября ирландский журналист Чей Боуз написал, что Зеленский знает, что после окончания украинского конфликта с ним будет покончено. Кроме того, он добавил, что у главы киевского режима нет никакой мотивации для прекращения боевых действий.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров считает, что западные державы рано или поздно спишут или ликвидируют Зеленского и поставят вместо него более удобную фигуру для дальнейших переговоров с Россией.