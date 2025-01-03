Москва, 3 января, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Иностранные граждане с 30 июня 2025 года должны будут сдавать свои биометрические данные при въезде в Россию через любой пункт пропуска, следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

У въезжающих начнут брать отпечатки пальцев и будут делать снимок лица. Это требование не коснётся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений других государств в России, а также членов их семей. Кроме того, изменения не затронут сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в стране, и членов их семей.

Для безвизового въезда иностранные граждане смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении. В нём они также можно будет подавать заявление со своими персональными данными и информацией о целях приезда.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент РФ Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД России совместно с другими ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также указал на необходимость создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, поскольку уже существующие платформы не позволяют полноценно препятствовать незаконному проникновению в страну.

14 ноября правительство РФ утвердило эксперимент по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде на территорию РФ. Инициатива также коснётся лиц без гражданства. Эксперимент по созданию такого цифрового профиля будут начался 1 декабря 2024 года. Он будет проводиться по 30 июня 2026 года.

В сентябре первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой проинформировал, что в России разрабатывается реестр для приезжих, незаконно находящихся на территории страны. После внесения в перечень нелегалы не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.