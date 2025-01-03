Астана, 3 января, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретились в Ново-Огарёво как старые друзья. Об этом рассказал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью местному изданию «Ана тили».

Алексей Никольский/ТАСС

13 декабря Путин и Назарбаев провели встречу в Ново-Огарёво. Детали встречи политиков ранее не приводились.

«Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», — отметил казахский лидер.

Токаев также напомнил, что Назарбаев провёл много времени в Кремле на протяжении своей долгой политической карьеры, поэтому он морально связан с этим местом.

Как передавало ИА Регнум, в этом же интервью Токаев также заявил, что Казахстан привержен стратегическому партнёрству с Россией. Токаев добавил, что Путин как опытнейший политик прекрасно понимает специфику республики, а также осознаёт её значение как крупнейшей экономики Малой Азии, поэтому активно развивает двусторонние торгово-экономические отношения между государствами.