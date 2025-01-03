Москва, 3 января, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Вероятность крупного выигрыша в лотерею не дотягивает даже до двух десятых процента, заявил один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец 3 января «РИА Новости».

Zuma/TASS

Учёный, комментируя желание многих россиян попытать счастья в лотерее в новогодние праздники, предложил оценил их шансы. Он исходил из того, что человек получил новогоднюю премию в размере среднего бонуса — около 15-20 тысяч рублей, и решил купить лотерейные билеты на 20% от этой суммы.

«Вероятность остаться в минусе — около 98%, вероятность выйти в небольшой плюс (выигрыш до 1000 рублей) — примерно 1,8%, вероятность крупного выигрыша — менее 0,2%», — сказал Оселедец.

С точки зрения математики, констатировал он, лучше потратить премию на подарки близким. Такие расходы гарантируют больше радости, чем попытки выиграть в лотерею.

Как сообщало ИА Регнум, житель Сахалинской области выиграл 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» и стал, как отметили организаторы, четвёртым «лотерейным миллиардером» в стране. В праздничном тираже разыграли рекордную сумму — более 3,65 млрд рублей, выигрышными оказались 11,9 млн билетов.

В компании пояснили, что после вычета налога победитель получит около 781,6 млн рублей.