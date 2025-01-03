Рим, 3 января, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Сборная Украины в полном составе покинула четвёртый этап лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Об этом заявил главный тренер национальной команды Александр Пуцко.

Carl Sandin/Global Look Press

Ранее 1 января ни один спортсмен, представляющий эту команду, не вышел на старт гонки преследования.

Отмечается, что украинская сборная не уведомляла организаторов о своём отказе от участия в соревнованиях многодневки, которые проходят в итальянском Тоблахе.

«Мы отказались от участия в «Тур де Ски», потому что хотели изменить план соревнований. Это был выбор тренера», ― пояснил Пуцко, слова которого привела газета Dagbladet.

Главный тренер добавил, что сборная теперь сосредоточится на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира.

«Тур де Ски» текущего сезона проходит с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году российские лыжники не приняли участия в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). В конце сентября федерация оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.

28 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации. Также 28 сентября стало известно, что российских и белорусских биатлонистов не допустят к участию в новом международном сезоне даже в так называемом нейтральном статусе.

22 сентября генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам. При этом она допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.