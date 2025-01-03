Астана, 3 января, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Казахстан привержен стратегическому партнёрству с Россией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, комментируя неформальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшие в конце ноября.

«С Владимиром Путиным состоялась четырёхчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твёрдой приверженности развитию стратегического партнёрства и союзнических отношений с Россией», — рассказал он в интервью местному изданию «Ана тили».

Токаев добавил, что Путин как опытнейший политик прекрасно понимает специфику республики, а также осознаёт её значение как крупнейшей экономики Малой Азии, поэтому активно развивает двусторонние торгово-экономические отношения между государствами. Также казахский лидер напомнил, что сухопутная граница между странами является наиболее протяжённой в мире.

Токаев также отметил, что Путин нанёс наибольшее число визитов именно в Казахстан, а именно 33. Помимо этого, по словам главы республики, лидеры постоянно проводят телефонные переговоры и находятся на связи.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом в Астану 27 ноября. Президент Казахстана встречал его у трапа самолёта.

Лидеры двух стран провели переговоры, после чего подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового миропорядка. Они подтвердили, что продолжат поддерживать планомерное развитие политического диалога и высокие темпы развития двусторонних отношений.