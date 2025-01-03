Киев, 3 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Киев вернёт на Украину беженцев, которые оказались в Европе, если европейские государства представят украинской стороне дополнительное количество средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Его слова приводит интернет-издание «Страна. ua». Украинский политик утверждает, что ряд европейских чиновников призвали его обратиться к неработающим украинским гражданам, которые находятся в Европе, чтобы призвать их вернуться на родину.

При этом указанная просьба не касалась тех беженцев, которых, по словам главы киевского режима, в ЕС используют в качестве «дешевой рабочей силы».

«Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу — возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть (неработающие) пусть возвращается», — сказал политик.

Глава киевского режима пояснил, что Брюсселю не выгодно возвращать на Украину трудоустроенных беженцев, поскольку они платят налоги и не нуждаются в финансировании, которое требуется безработным.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря испанская газета El País написала, что киевский режим требует от стран ЕС прекратить оказывать помощь украинским беженцам, чтобы те возвращались на родину. По информации журналистов, от за границей продолжают находиться 6 до 10 млн жителей Украины. Авторы публикации отмечают, что Киев хочет их вернуть этих людей на фоне глубокого демографического кризиса в стране.

27 ноября глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт рассказал, что количество украинских беженцев, которые хотят остаться жить в ФРГ, постоянно растёт. Он уточнил, что за год этот показатель вырос на 21 процентный пункт.