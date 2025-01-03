Киев, 3 января, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России продвигаются на восточном направлении. Об этом 3 января на украинском телемарафоне заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

«Там [на восточном фронте] больше людей [с российской стороны], гораздо. Нам не хватает резервов, а значит, что не хватает ротации. У них продвижение, они давят», ― признал Зеленский.

Он поставил задачу Вооружённым силам Украины (ВСУ) стабилизировать фронт.

«Сделаем всё, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», ― процитировало издание «Страна. ua» главу киевского режима.

Вместе с тем Зеленский отметил, что не знает, будет ли администрация избранного президента США Дональда Трампа продолжать оказывать помощь Киеву.

Как передавало ИА Регнум, британский военный аналитик Александр Меркурис 30 декабря сообщил, что ВСУ испытывают серьёзные проблемы, их положение ухудшается по всей линии фронта. Он уточнил, что украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава и вооружений. По его словам, сложившаяся ситуация затрудняет для ВСУ продолжение боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря заявил, что украинские формирования постепенно истощаются, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперёд, в результате чего ВСУ не могут вновь закрепиться на покинутых ими позициях.

13 декабря газета The New York Times написала, что российские военные демонстрируют самые быстрые темпы продвижения на линии фронта в Донбассе. По словам автора публикации, ВС РФ освобождают около сотни квадратных миль (около 161 кв. км) ежемесячно, пользуясь подавляющим превосходством в живой силе для прорыва позиций украинских формирований, ослабленных нехваткой бойцов.