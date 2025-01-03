Москва, 3 января, 2025, 09:41 — ИА Регнум. Власти Украины в ближайшее время снизят возраст мобилизации до 18 лет. Об этом сообщили 3 января журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Сергей Корсун ИА Регнум

По данным спецслужбы, такое требование исходит от США. Недавно главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявили, что его нужно срочно исполнить.

«Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — отметили в СВР и пояснили, что администрация президента США признала: стабилизировать линию фронта невозможно только за счёт материально-технического обеспечения украинской армии.

В связи с ожидаемым решением в странах Восточной Европы, граничащих с Украиной, уже готовятся к новому наплыву украинских беженцев, добавили в спецслужбе.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря доцент Киевской школы экономики Ольга Купец заявила, что украинские подростки массово выезжают за границу, чтобы спастись от возможной мобилизации. Такие поездки организованы как туры, причём юноши в возрасте 16-17 лет покидают страну без родителей.

В конце ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава Госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины.