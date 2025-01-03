СВР: Киев готовит решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет
Москва, 3 января, 2025, 09:41 — ИА Регнум. Власти Украины в ближайшее время снизят возраст мобилизации до 18 лет. Об этом сообщили 3 января журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным спецслужбы, такое требование исходит от США. Недавно главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявили, что его нужно срочно исполнить.
«Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — отметили в СВР и пояснили, что администрация президента США признала: стабилизировать линию фронта невозможно только за счёт материально-технического обеспечения украинской армии.
В связи с ожидаемым решением в странах Восточной Европы, граничащих с Украиной, уже готовятся к новому наплыву украинских беженцев, добавили в спецслужбе.
Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря доцент Киевской школы экономики Ольга Купец заявила, что украинские подростки массово выезжают за границу, чтобы спастись от возможной мобилизации. Такие поездки организованы как туры, причём юноши в возрасте 16-17 лет покидают страну без родителей.
В конце ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.
Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава Госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины.