Москва, 3 января, 2025, 09:35 — ИА Регнум. На Западе не исключают, что оборона украинской армии скоро рухнет, сообщили 3 января журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

AP/TASS

По информации спецслужбы, западные политические элиты встревожены тем, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют способность противостоять российским войскам. Они не выдерживают их натиска.

«Не исключается скорый обвал обороны ВСУ», — констатировали в СВР.

Уходящая администрация США не хочет, чтобы это произошло, поэтому делает основной упор на поставки всё более совершенного вооружения, в том числе ракетных систем повышенной дальности, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, что украинские формирования постепенно истощаются, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперёд.

В конце декабря британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Украина находится «на последнем издыхании», так как лучшие украинские военные убиты, тяжело ранены или обессилены. По его словам, новобранцы сражаться не хотят, а молодые люди, которых скоро могут призвать на фронт, не мотивированы на участие в боях. Кроме того, их просто не успеют обучить.