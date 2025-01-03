Москва, 3 января, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Жители Земли смогут невооружённым глазом увидеть комету C/2024 G3 (ATLAS), если она переживёт сближение с Солнцем. Об этом 3 января сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Tomislav Georgiev/Global Look Press

Эксперт отметил, что комету C/2024 G3 ATLAS открыли 5 апреля прошлого года с помощью того же телескопа, что и предыдущее небесное тело ― комету C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, пролёт которой наблюдался невооружённым взглядом в октябре.

Новая комета пролетит рядом с Солнцем 13 января. Если она переживёт сближение и не испарится, то будет примерно соответствовать Венере по видимому блеску.

«Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в четыре раза ближе, чем Меркурий», — объяснил в беседе с «РИА Новости» Короткий.

Как передавало ИА Регнум, в октябре сообщалось, что к Земле летит недавно открытая комета, получившая название C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. В следующий раз комета покажется через 80 тыс. лет. Жители Южного полушария могли наблюдать уникальное явление в сентябре и начале октября. На тёмном небе комета выглядела как яркий огненный шар с длинным хвостом.

Расширение Солнца приведёт к тому, что через 500 млн лет Земля станет непригодной для жизни, заявил 27 декабря американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

Жители России в ночь на 9 октября смогли наблюдать метеорный поток Дракониды. В пиковой активности количество сгорающих в атмосфере планеты метеоров составляло от 5 до 15 в час. Специалисты рекомендовали любоваться звездопадом вдали от огней города, в районе с безоблачным тёмным небом.