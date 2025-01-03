Сеул, 3 января, 2025, 09:20 — ИА Регнум. Столкновения между военными и силовиками произошли в резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, временно отстранённого от руководства государством. Об этом сообщило 3 января Yonhap.

EPA/ТАСС

Следователи прибыли в резиденцию, чтобы исполнить ордер на арест президента по делу о госизмене в связи с введением военного положения 3 декабря. Им помешали военные, размещённые на территории резиденции. Они заблокировали прибывших.

По словам представителей президента, его незаконно пытаются арестовать, в связи с чем последует обращение в суд.

Для ареста, уточняет агентство, привлекли 30 госслужащих и 120 полицейских, 50 из них вошли на территорию резиденции. В окрестностях развёрнуты 45 полицейских спецподразделений, там же находятся 2,7 тыс. сотрудников полиции для поддержания порядка. У резиденции также собрались сторонники Юна, призывающие защитить его и прекратить импичмент.

В 3:54 мск правоохранители смогли прорваться через военных.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря суд Южной Кореи впервые в истории выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск резиденции.

29 декабря Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос по делу о мятеже. Перед этим он также проигнорировал вызов на допрос 18 и 25 декабря в управление CIO и прокуратуру соответственно.

Юн Сок Ёль 3 декабря ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. За это решение проголосовали 204 парламентария, против — 85.