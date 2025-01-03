Анкара, 3 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. В Турции возникли трудности при снятии наличных в банкоматах из-за нехватки купюр небольшого номинала. Ещё одной причиной стало увеличение суточного лимита на снятие денег, сообщила газета Milliyet.

Davide Bonaldo/Global Look Press

«Проблема снятия денег в банкоматах растёт с каждым днем. Потому что в банкоматах время от времени нет купюр в10,20,50 и даже 100 лир», ― указано в материале.

Также отмечается, что банкоматы перестали принимать мелкие купюры.

«Увеличение дневного лимита на снятие денег также приводит к тому, что деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки», ― отметили авторы статьи.

Отмечается, что до Нового года в банкоматах Турции был установлен лимит на снятие денег, который варьировался от 5 до 10 тыс. лир в день (15–31 тыс. рублей). После Нового года лимиты были увеличены до 15-20 тыс. лир (47–62 тыс. рублей). Турецкие банки решили увеличить лимит снятия в ответ на соответствующие просьбы, в том числе от туроператоров.

Как передавало ИА Регнум, Ассоциация туроператоров России (АТОР) 22 октября сообщила, что россияне массово столкнулись с отказами в приёме наличных долларов в заграничных банках и пунктах обмена валют. Уточнялось, что американскую валюту нового образца — «синие» доллары — требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и на других популярных у россиян направлениях для отдыха и деловых поездок. Кроме того, валюта должна быть в идеальном состоянии — без пятен, посторонних надписей и потёртостей.

В пресс-службе посольства РФ в Турции заявили 28 ноября, что турецкие власти разрабатывают необходимые меры для разрешения ситуации с долларами старого образца. Отмечается, что на местных рынках появилось большое количество фальшивых банкнот номиналом 50 и 100 долларов. Это вызвало «обоснованную тревогу» у многих торговцев и в пунктах обмена валют. Старые доллары попросту перестали принимать у туристов.

Экономист Михаил Беляев рассказал, что доллары старого образца можно попытаться обменять в других странах, однако предупредил, что россияне с такими долларами на руках могут столкнуться с проблемами в зарубежных банках из-за своего гражданства, а также потерять на больших затратах на саму поездку.