ДНР, 3 января, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Украинские военные грозили «убрать» половину оставшегося населения Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом «РИА Новости» рассказала беженка Елена Николаенко.

ИА Регнум

Мирных жителей ВСУ называли «ждунами» прихода российской армии и заявляли, что их слишком много.

«Они не скрывали, они так и говорили: «Здесь вас, ждунов, осталось слишком много, половину надо убрать», — вспомнила Елена Николаенко.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, в том числе это касается города Селидово.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные убили 12 жителей Селидово около единственной скважины с водой, 29 декабря рассказала Елена Николаенко.

26 декабря беженка рассказала, что перед бегством из Селидово украинские формирования расстреляли мать с ребёнком. К телам погибших пытался добраться их сосед, однако он также был расстрелян бойцами ВСУ.

Военные следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВСУ, а также украинских военизированных групп и участников наёмнических формирований, расстрелявших 7 декабря мирных жителей у колодца в Плёхово. Также они застрелили ещё одного сельчанина возле дома и заминировали противопехотными минами улицы села.