Донецк, 3 января, 2025, 06:47 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за минувшие дни новогодних праздников сорвали 72 попытки атак украинских военных на гражданскую инфраструктуру беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» подавлены 72 беспилотника над Донецком и Макеевкой», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что одной из целей ударов ВСУ была узловая подстанция, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки, а также промпредприятия. Чтобы оставить жителей Донбасса без света и тепла в канун Нового года, украинские военные запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта беспилотник самолётного типа, который был укомплектован более 15 кг взрывчатки.

Взрывотехники отключили управление беспилотника и уничтожили заряд контролируемым подрывом. Жертв и ущерба инфраструктуре не допущено, добавили силовики.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Ростовской областью подразделения противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре вражеских беспилотника.

Дроны ВСУ были сбиты в Каменском и Усть-Донецком районах.

Подразделения противовоздушной обороны вечером 2 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей силы ПВО ликвидировали по два беспилотника. Ещё один украинский БПЛА был сбит в небе над Курской областью.